Senzace byla blízko. Plzeň trápila hvězdičky z Realu Madrid

Senzace byla blízko. Mladí plzeňští fotbalisté statečně vzdorovali talentům z Realu Madrid ve středečním utkání UEFA Youth League pro fotbalisty do 19 let. Nakonec prohráli 1:2, když vítězný gól vstřelil Bílý balet v páté minutě nastaveného času. V tabulce skupiny G klesli na třetí místo o dva body za AS Řím, které vyhrálo 2:1 na hřišti CSKA Moskva, ale stále mají reálnou šanci na postup. Real už je s 12 body jistým postupujícím.