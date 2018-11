Fotbalová divočina v Japonsku. Podolski řádil na lavičce soupeře, Iniesta uklidňoval

Konec zápasu byl jedna velká kuriozita. Nastavení rozhodčí natáhl kvůli ošetřování zranění na devatenáct minut a ve čtrnácté minutě zařídil vyrovnání přesnou hlavičkou domácí gólman Judži Rokutan. A prakticky vzápětí se na trávníku začaly dít věci.

Brazilec Wellington vyfasoval žlutou kartu za drsné sražení soupeře a ještě se začal hádat s lavičkou domácího týmu. Slovní přestřelka rychle přerostla ve strkanici, do níž se záhy zapojili další hráči hostujícího týmu. Nejaktivnější byl německý mistr světa z roku 2014 Lukas Podolski, který se zuřivě prostrkal do houfu domácích a situaci musel uklidňovat uniformovaný policista.

Klid na trávníku se mezitím výrazně snažil zajistit španělský internacionál Andrés Iniesta, ani on ale nedokázal zklidnit rozzuřeného Wellingtona. Brazilec za strkání do soupeře viděl druhou žlutou kartu a zápas pro něj skončil. Svůj vztek si ale ještě před odchodem do kabin stačil vylít na domácím gólmanovi, kterého složil na zem chvatem jako vystřiženým z jiu jitsu.