Zima v Jablonci? V Rusku se má hrát fotbalová liga v minus dvaceti

Snad nezmrzneme, ale zima bude pořádná. Fotbaloví fanoušci v Česku nejspíš s obavami sledují před zápasy teploměr i předpovědi počasí. To však nic není proti Rusku, tam se nejvyšší soutěž v Krasnojarsku bude hrát, i když je hřiště pod sněhem a má být minus dvacet. Fanoušky má přilákat vstupné zdarma. Zabralo by tohle třeba v Jablonci, kam 17. prosince v šest hodin večer přijede pražská Slavia?

Fotbal se hraje za každého počasí a v každém ročním období. Přece jenom je ale příjemnější, když svítí sluníčko a na svůj oblíbený sport nemusíte koukat schovaní pod deštníkem a v kulichu. S blížícím se koncem roku však jinou možnost fandové nemají a ti v Česku bývají naštvaní už ve chvíli, kdy rtuť teploměru klesá k nule.

A tady si někdo stěžuje na poslední podzimní kolo v Jablonci. V Krasnojarsku se bude hrát ruská Premier liga v sobotu, na kdy předpověď předpovídá -20 °C. Lístky jsou zdarma... pic.twitter.com/AEuTNYv07I — Vojta Raiman (@vojtarai) 28. listopadu 2018

Co by však za jabloneckou nulu dali fanoušci v ruském Krasnojarsku. Tam se podle předpovědí má hrát ruská nejvyšší soutěž 1. prosince na sněhu při minus dvaceti stupních. Klub se snaží na zápas svého FC Jenisej fanoušky přilákat na volný vstup, ale je těžké odhadovat, jaký úspěch bude tento krok mít. Jasné je jedině to, že pokud by fanoušci měli na vybranou, nejspíš by se rádi přijeli do Jablonce ohřát.