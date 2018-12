Přiznání sparťanské hvězdy: Drogy, alkohol, myšlenky na sebevraždu. Fotbal mě zachránil

I kdyby už nedala v kariéře ani gól, mohla by si hvězda Sparty klidně říct: „Vyhrála jsem.“ Americká posila letenského klubu Christina Burkenroadová si totiž v životě prošla peklem. Vyzkoušela drogy, pila alkohol a v depresích myslela na sebevraždu Těžké chvíle ale dokázala ustát a teď už druhým rokem září v dresu Sparty. Co se týče nastřílených gólů, je s patnácti podzimními trefami dokonce třetí v hodnocení celé ligy. „Fotbal mě zachránil,“ přiznává pětadvacetiletá fotbalistka v rozhovoru na internetových stránkách Sparty.

Na Letné si jistě mnou spokojeně ruce, jakou našli v zámoří posilu. I fanoušci jsou nadšení, možná si i postesknou, že takového gólového zabijáka nemají fotbalisté. Málokdo ale ví, co má mladá hráčka za sebou. O to větší poklonu by museli hvězdě Sparty složit. Ve čtyřech letech přišla o maminku a začaly těžké časy.

„Tátu to dost vzalo. Byl mým vzorem, ale v tu chvíli moc nevěděl, jak si poradit se životem. Žili jsme po hotelích, různě jsme se potloukali a stěhovali se každý týden,“ odhaluje fotbalistka, jak vypadalo její dětství.

Rozhovor s Christinou Burkenroadovou

Do ideálu mělo všechno daleko. Spolužáci okolo si užívali domácí rodinné pohody, o tom si ale Christina Burkenroadová mohla nechat jen zdát. Těžké chvíle neustála. V šestnácti podlehla alkoholu a drogám. „Měla jsem deprese. Pila jsem ve velkém a brala drogy. Stýkala jsem se se špatnými lidmi,“ uvědomuje si, že její život nabral hodně špatný směr.

Dokonce vše došlo tak daleko, že si chtěla sáhnout na život. Cítila, že je extrémně dole. „Bylo to hodně temné období, často jsem myslela na sebevraždu,“ nešetří drsnými slovy fotbalistka. „Když cítíte, že je váš život k ničemu a vy se zmůžete jen na užívání drog a pití alkoholu, tak si řeknete, že by možná bylo lepší nebýt naživu,“ dodává. Často ji prý napadalo, zda má takový život cenu. A docházela k závěru, že nemá.

Prala se s osudem

Naštěstí tu byl ale ještě fotbal. Tam se mladé hráčce dařilo, i když se jinak cítila bídně. Jakmile přišla na hřiště, zářila a od lidí okolo slyšela, že to může dotáhnout jako fotbalistka hodně daleko. A tak se začala prát s nepřízní osudu a vše se začalo obracet k lepšímu. „Nakonec jsem jim uvěřila a pochopila, že jsem opravdu dobrá. Fotbal mě dostal na dvě univerzity, dostala jsem se do ligy, hrála jsem v Norsku a teď jsem v Praze. Kdybyste mi ale před šesti lety řekli, že budu hrát v Praze, odpověděla bych, že jste blázen,“ přiznává.

V rudém dresu Sparty už válí rok a půl, užívá si života v Praze a je šťastná. Všechno se změnilo k lepšímu. „Miluju každý moment svého současného života. Holky v týmu jsou skvělé. Jsem ráda za to, kde jsem. I moje minulosti mi pomáhá k tomu, abych docenila, kde momentálně jsem,“ doplňuje.