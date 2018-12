Katar přišel s návrhem, aby se během fotbalového šampionátu hrály v Dauhá čtyři zápasy denně

Žádné obavy, zvládnout se dá všechno, ujišťuje Katar, který bude za čtyři roky hostit světový šampionát ve fotbale. Výstavbu klimatizovaných stadionů skutečně zvládá, takže do začátku mistrovství budou nachystány, linky nového metra budou mezi fotbalovými arénami rovněž jezdit, takže podle organizátorů nebude problém vtěsnat zápasy třeba i jen do 26 hracích dnů. „U nás se mohou hrát klidně čtyři utkání denně,“ ujistil při poslední prezentaci šampionátového programu generální tajemník organizačního výboru.

Katar míní využít toho, že osm fotbalových stadionů leží v prstenci, jehož průměr nepřesahuje padesát kilometrů. A hlavně - u každého z nich bude stanice nově budovaného metra.

„Východy z podzemní dráhy povedou přímo na tribuny. Nebude proto problém, aby se během hodiny přemístili fanoušci z jedné arény do druhé," obhajuje generální tajemník organizačního výboru Kataru 2022 Hassan Al Thawadi návrh, aby se v Dauhá hrála klidně i čtyři utkání denně. Jedno by mělo začínat ve 13 hodin, druhé v 16, třetí v 19 a čtvrté pak ve 22 hodin.

Pro světový šampionát, který bude probíhat od 21. listopadu do 18. prosince 2022, je takovéto řešení nutností. Až dosud bylo nutno vtěsnat 64 zápasů do tradičních 32 dnů, jenže v Kataru budou mít organizátoři mistrovství k dispozici pouze 28 dnů. FIFA rozhodla, že se finále musí hrát 18. prosince, což je nejzazší termín.

„Jsme přesvědčeni, že i fotbaloví fanoušci náš návrh uvítají. Ještě nikdy se jim nepoštěstilo, aby mohli na mistrovství světa navštívit čtyři utkání denně. A nemyslím, že by někdy v budoucnu podobnou příležitost měli. Půldruhého milionu jich k nám přijede kvůli fotbalu a my jim tímto řešením dáváme možnost, aby viděli co nejvíc zápasů. A to všechno proto, že jsme schopni uspořádat takto kompaktní mistrovství," argumentuje Hassan Al Thawadi.