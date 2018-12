Slávistovi za mikrofonem radí Bosák. Jako bychom byli u piva a povídali si o fotbale

Rozhodl jste se tak sám?

Bylo mi doporučeno nechodit na českou ligu. Logicky. Ať bych chtěl nebo ne, Slavie bych se pochopitelně dotýkal. Domluvili jsme se, že by bylo dobré toho nechat. Doporučení mi přišlo i ze strany televize. Naprosto to chápu.

Necítil byste se nezávislý?

Nemohl bych být otevřený jako obvykle. Na ligu tedy nechodím, můžu na evropské poháry a reprezentaci. Jenže Ligu mistrů veřejnoprávní televize nevysílá a Evropskou ligu hraje Slavia. Na druhou stranu, trenéřina je náročná časově i psychicky.

Chybí vám komentování?

Baví mě. Myslím, že mi i docela šlo, aniž bych se chtěl extra chválit. Když vám něco jde, děláte to rád. Úplně vzdát se této práce nechci. Komentování je pro mě obrovskou zkušeností, jsem rád, že můžu u toho být. Co si budeme povídat. Řada kluků, když ukončí kariéru, neví, kam se vrtnout. Ne každý z mojí generace měl štěstí, že si vydělal tolik, aby nemusel nic dělat a užíval si život.

Přenosy jsou leckdy zahlceny zbytečnými informacemi, přílišnou popisností. Vy jste věcný, informace umíte dávkovat. K tomu jste se dopracoval sám, nebo jste dal na rady okolí?

Šel jsem na to z voleje. Občas se v televizi sejdeme, řekneme si, které věci se líbí, které nelíbí. Co by mělo být jinak. Žádnou hlasovou přípravu jsem ale nepodstoupil. Obecně jsem měl problém, že mluvím moc. I ve studiu. Už nic neříkej, zaslechl jsem kolikrát.(směje se) Byl jsem prostě vhozený do vody. Sedí mi to.

Kolik času vám zabírá příprava na zápas?

Hledal jsem informace, které by zajímaly mě. Vím, nejsem obyčejný fanoušek, na fotbal koukám jinak. Ale vždycky jsem se chystal pečlivě. Procházím poslední utkání soupeřů, sestavy. Zajímá mě, proč ten a ten netaje, jaké měl zranění, mužstva projedu kompletně. Celkově je komentování mnohem těžší než být ve studiu.

Sparťan Tomáš Řepka a slávista Martin Hyský během silvestrovského derby.

Petr Horník

V čem nejvíc?

Na řadu věcí se můžete připravit, moderátor vás někdy upozorní, o čem si budeme povídat. Při komentování musí být člověk připravený, a především hrozně rychlý. Nemůžete najednou něco hledat, číst, musíte mít víceméně všechno v hlavě. Kluci, se kterými dělám, jsou profíci, extra nachystaní. O to je to pro mě jednodušší.

Sháníte si informace ryze fotbalové?

Nezajímají mě bulvární věci typu, proč tenhle borec dostal pokutu, že se někde opil a tak. Zajímám se spíš o taktické věci. Co se může změnit, jaký hráč může do zápasu přijít. Žijeme v době spousty možností, sleduji německé a anglické sportovní kanály. Moc rád koukám na Matthiase Sammera při pátečních přenosech z bundesligy.

Inspiruje vás?

Rozhodně, Sammer je vynikající. Je přímý, má výborné analytické oko. Nebojí se, fakt je perfektní. Skvělý byl i trenér Jürgen Klopp. Spousta bývalých vynikajících hráčů a trenérů se věnuje této práci v Anglii. Na Ostrovech má tento model nejdelší historii, odtud se rozšířil. Bývalé hvězdy jsou tam aktivní i na sociálních sítích.

Vy ne. Proč?

Nemám tendenci se ke všemu vyjadřovat. Upřímně, pro mě je jednodušší se vyjádřit slovem než písmem. Než bych napsal esemesku, zavolám.

Martin Hysky roste v roli expertniho analytika. Obsahem i formou. — Tomas Janca (@tomas_janca) 24. června 2017

Jak jste se vlastně k práci televizního experta dostal?

Hrával jsem fotbal s klukama z České televize. Občas mě otestovali, jestli bych to nechtěl zkusit. Kývnul jsem. Můj první zápas v roli spolukomentátora byl duel Dukly s Olomoucí. Přenos vyšel, byli se mnou spokojeni, automaticky navázaly další. Po třech týdnech jsem byl v Edenu u finále evropského Superpoháru mezi Chelsea a Bayernem. Proti sobě trenéři Mourinho s Guardiolou. Byl jsem mile překvapený, že mě Míra Bosák oslovil.

Měl jste obavu, jestli nejde o příliš velké sousto?

Míra je skvělej. Říkal mi: Nedělej si z toho hlavu. Jako bychom byli u piva a povídali si o fotbale. Tím mi to strašně ulehčil. Vzal mě pak i na mistrovství Evropy do Francie. Nezapomenutelný zážitek.

Na světovém šampionátu v Rusku jste ale chyběl...

Bylo v plánu, že s Mírou odjedu půlku turnaje. S jednadvacítkou Slavie jsme ale začali brzy trénovat, na poslední chvíli jsem musel mistrovství vzdát.

Fotbalisté Slavie Karel Piták (vlevo) a Martin Hyský oslavují třetí gól v síti Sparty během silvestrovského derby.

Vlastimil Vacek

Sledoval jste práci televizních komentátorů dřív?

Vůbec. Prvně jsem k této branži přičuchnul, když jsem byl ještě aktivní hráč. Se Slavií jsme hráli Pohár UEFA, byl jsem zraněný. Současný generální sekretář Slavie Jirka Vrba, tehdy komentátor, mi navrhnul, abych s ním přenos spolukomentoval.

Jste upřímný, tedy občas i kritický. Byl na vás některý z hráčů naštvaný?

Nevím o žádném případu. Jasně, když kritizujete, není to pro dotyčné příjemné. Ale já se snažím o kritiku konstruktivní, ne založenou na ironii. Té se vyhýbám.

Je pro vás těžší zkritizovat hráče, s nímž jste kamarád?

Jsem starší ročník, kluci, se kterými jsem hrál, už dávno po hřišti neběhají. Pokud člověka osobně znáte, je to mnohem složitější. Ale oni většinou hrají všichni dobře.(směje se)

Kdo je vaším největší kritikem?

Táta. Hodně s ním tuto práci rozebírám, je velkým fanouškem fotbalu. Je mu líto, že se komentování už tolik nevěnuju. Když se mu něco nelíbí, řekne mi. Spíš je ale rád, že jeho syna lidé z jeho okolí chválí.

Jako trenér se zatím pohybujete u mládeže a juniorů. Plánujete krok mezi dospělé?

Všechno má svůj čas, je třeba se hodně učit. Kariéra hráče i role komentátora a experta jsou jednodušší než trenéřina. Jsem teď u kategorie, kde se rozhoduje mezi mládeží a dospělými. Pro hráče strašně složité období. Řada z nich pozná, že na profesionální fotbal nemají. Ale pořád jsou mladí, mají čas se zlepšit. Někteří ale nejsou takoví profíci, jací by měli být.

V čem konkrétně?

V přístupu, jak se o sebe starají. Neuvědomují si obrovskou šanci, jakou mají. Fotbalový život je přece skvělý. Nic hezčího, než hráčská kariéra není a nikdy nebude. Staráte se jen o sebe, máte kolem sebe servis, jste dobře zaplacení. Tohle se do nich snažím dostat. Být fotbalistou, nebo milovat fotbal je velký rozdíl. Někteří z nich nejsou tak nastavení.

Je to dobou?

Určitě, nejsou na sebe nároční, žijí v komfortu. Škola ulice, kterou prožila naše generace, by nebyla na škodu. Nechci je házet do jednoho pytle, jsou kluci, kteří fotbal milují a chtějí.

Odpočinete si od fotbalu během svátků?

Jedeme s rodinou na hory, potom k moři. Neměl jsem totiž v létě ani den volna. Příprava ve Slavii začíná třetího ledna, pak to zase začne.