Smutná zpráva. O Vánocích zemřel nejúspěšnější kouč MLS Schmid

Na Boží hod zemřel nejúspěšnější kouč americké fotbalové ligy MLS Sigi Schmid. Německému rodákovi bylo 65 let. Naposledy trénoval fotbalisty Los Angeles Galaxy včetně švédské hvězdy Zlatana Ibrahimovice. Lavičku kalifornského týmu opustil v září před koncem základní části, z které se Galaxy nakonec nepovedlo postoupit do play off.