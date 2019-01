Gólman dokonale potopil vlastní tým

Matjaš se stal smutným hrdinou, jehož zákrok se na internetu stal středem pozornosti fotbalového světa. Takhle zpackaný kousek se na vrcholné úrovni jen tak nevidí. Ani 197 cm výšky a zkušenosti jednatřicetiletému ochránci branky nepomohly, když Číňan Chao Ťün-min zahrál roh. Nijak zvlášť dobře, ale ani obranný zákrok Valerije Kičina nebyl kdovíjaký. Míč obloučkem směřoval na bránu. A brankář tomu dal korunu...

Další bránící hráči tušili, že by mohlo být zle, dělali, co mohli. Číňany vůbec nepustili do bezprostřední blízkosti vlastního brankáře, ale ani to nepomohlo. Matjaš chtěl míč vyrazit na další roh, jenže poslal si ho do sítě. To vše místo pohodlného stáhnutí balonu do náruče.

Číňané pak potvrdili roli favoritů a dovršili obrat na 2:1.