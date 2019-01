Drsná kuriozita. Lékaři spěchali na pomoc zraněnému fotbalistovi, jak to dopadlo?

Nejpopulárnější fotbalový turnaj v Brazílii pro hráče do 20 let je v Jižní Americe středem pozornosti. A nemůže za to žádný parádní gól, ani hrubka. Za všechno může řidič vozítka, které spěchalo s lékařskou pomocí ke zraněnému hráči během duelu mezi týmy Trinidade a Flamengo.

Hráč Bernardo z týmu Trinidade se válel na zemi s poraněnými zády. Dlaní maskoval bolestivou grimasu v obličeji. To ještě netušil, že za chvíli bude mít problémů daleko víc. Vozítko, které ho mělo dopravit k ošetření mimo hřiště, mu totiž přejelo nohu.

Po zásahu zdravotníků nakonec fotbalista pokračoval ve hře a po bolesti za chvíli nebylo ani památky. Turnaje se zúčastnilo 120 týmů.