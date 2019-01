Australští obhájci prošli do osmifinále mistrovství Asie

Australští obhájci titulu na fotbalovém mistrovství Asie porazili gólem v nastavení 3:2 Sýrii a postoupili z druhého místa ve skupině B do osmifinále. Z prvního místa prošlo do play off neporažené Jordánsko, které už jistý postup potvrdilo remízou 0:0 s Palestinou. Ta ve třech zápasech ještě neskórovala, přesto má po druhém bezbrankovém výsledku se dvěma body naději na postup ze třetího místa.