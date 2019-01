Hattrick, ještě jeden a pak další tři branky. Nešťastný soupeř PSG se modlil za konec zápasu

Nebylo co řešit. Když fotbalisté Guingampu nastupovali k zápasu 21. kola nejvyšší francouzské soutěže na hřišti PSG, dobře věděli, že na body dosáhnou jen s velkou dávkou fantazie. Hostům totiž patřila v tabulce poslední příčka, na giganta ztráceli neuvěřitelných 36 bodů. A nejčernější můra hostujících fotbalistů se brzy proměnila v tvrdou realitu.

Děsivá útočná síla pařížského klubu si totiž s nešťastnou obranou hostů dělala, co ji napadlo. Neymar, Mbappé a Cavani nasázeli hostům dohromady osm branek, jednu si dovolil vsítit belgický bek Thomas Meunier.

Demolici hostů načal v 11. minutě právě Neymar, do poločasu seznámil hosty s jejich osudem dvakrát Mbappé. To však byl pouhý předkrm proti tomu, co mělo přijít v druhých pětačtyřiceti minutách.

O gol de número 2 do Neymar, o 6 do PSG sobre o Guingamp! ⚽ pic.twitter.com/yll1UcTrdc — Lendário Neymar Jr. (@FCLNJROFICIAL) 19. ledna 2019

Mezi 59. a 83. minutou trhali obranu Guingampu na cucky hattrickem Cavani, dorovnat statistiku svého kolegy na tři branky v zápase si dovolil i francouzský mistr světa Mbappé, "jen" na dvou trefách zůstal Neymar.

Největší odměnou pro nešťastné hosty tak byl závěrečný hvizd sudího. Domácí si naopak připsali nejvyšší domácí ligovou výhru v historii klubu.

PSG je suverénním lídrem Ligue 1 s třináctibodovým náskokem na Lille, Guingamp ztrácí na místa zajišťující záchranu čtyři body.

Francouzská fotbalová liga - 21. kolo: Paris St. Germain - Guingamp 9:0 Branky: 37., 45. a 80. Mbappé, 59., 66. a 75. Cavani, 11. a 68. Neymar, 83. Meunier