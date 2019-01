Zíkové dobyli Ameriku. Ondrášek a Greguš prožívají pohádku

Do Major League Soccer (MLS) v zimě přišlo sedm fotbalistů mimo americký kontinent, dva z nich tam přivedla hráčská agentura Global Sports, která je klenotem rodiny Zíků, otce Pavla, a jeho synů Davida a Filipa. Do FC Dallas přestoupil z Wisly Krakov útočník Zdeněk Ondrášek a do Minnesota United slovenský záložník Ján Greguš z FC Kodaň. „Bereme to jako veliký úspěch,“ přiznal v rozhovoru pro Právo a Sport.cz Zíka nejstarší.

Co znamená severoamerická MLS pro hráčského agenta?

Pavel Zíka: Velice zajímavý, ale velmi obtížně dostupný prostor. Amerika se stává stále větším snem mnoha fotbalistů, kvalita MLS jde dlouhodobě nahoru, už nepřicházejí jen slavná jména, která mají hlavně přitahovat, ale čím dál častěji i kvalitní fotbalisté v produktivním věku ze všech kontinentů. I pro hráčské agenty je velmi složité vůbec se dostat do tohoto systému, který je úplně jiný než ten evropský. Hodně se podobá těm, které známe ze zámořského hokeje nebo basketbalu. Najít si cestičky je hodně složité, protože každý klub má svoje specifika. V některých oblastech, především v jižních státech, kde se hodně mluví španělsky, se zaměřují převážně na hráče z jihoamerického kontinentu, jinde mají mnohem blíž ke skandinávským zemím, protože tam většina obyvatel má kořeny ze severských zemí.

Jak se agentura Global Sports do této svým způsobem uzavřené společnosti dostala?

David Zíka: Snaha dostat se do MLS trvala přes dva roky, než se to konečně povedlo. Zkoušeli jsme to napřímo, ale i přes různé partnery. Výrazněji se to povedlo loni na podzim. O to víc si toho ceníme, rádi bychom otevřeli cestu i dalším hráčům z našeho regionu. Na přelomu tisíciletí hrál za Chicago Fire a Dallas Burn Luboš Kubík, pak tam žádný Čech dlouho nebyl, v minulé sezoně si na hostování v dresu Philadelphia Union vedl výborně Bořek Dočkal, v Realu Salt Lake zase stále působí slovenský reprezentant Albert Rusnák. Ti všichni pomohli český a slovenský fotbal dostat do povědomí.

Zdeněk Ondrášek po podpisu smlouvy v USA s Dallasem. Vlevo Pavel Zíka, po hráčově levici Filip a David Zíkové.

Global Sports

Filip Zíka: V průběhu podzimu jsme dostali z Dallasu a Minnesoty požadavek, na konkrétní hráčské posty, které by potřebovali posílit. Dallas hledal tank na hrot útoku, Minnesota kvalitního středního záložníka. Začali jsme na tom pracovat. Poslali jsme klubům tipy na naše hráče, samozřejmě s množstvím informací a podrobných materiálů. Oni si je pak sledovali sami, a to velmi intenzivně. Třeba sportovní ředitel a trenér Dallasu cestovali na otočku do Krakova kvůli Zdeňkovi. Jeden den přiletěli, koukli se na zápas, promluvili s ním a brzy ráno se vraceli do Států.

David Zíka: O Jána měla velký zájem Minnesota i z toho důvodu, že v téhle oblasti žije vysoké procento Američanů skandinávského původu a fotbal ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku hodně sledují. FC Kodaň znají velice dobře, mají klub načtený. Janko se jim typologicky velice líbil a hodil do koncepce, podobně jako Ondrášek Dallasu. Oba přestupy jsme dotáhli ještě před Vánoci, a to rovnou během jednoho týdne. Pozitivní bylo, že u obou se zájem potkal s jejich dobrou formou. Přestup podpořili i oba reprezentační trenéři Jaroslav Šilhavý a Pavel Hapal.

Proč nevyšel přestup Josefa Šurala do New Yorku?

Pavel Zíka: Pepa byl trochu jiný případ. Doporučil ho Jan Říčka, který pracuje pro Manchester City, součástí jehož struktury je New York City. Narazilo to ale na dva problémy. Jednak velkou vzdálenost, protože Šuralovi čekají přírůstek do rodiny, a také finanční podmínky. Z budgetu, který měl klub k dispozici, nebyl schopen uspokojit Spartu, ani hráče. Alanyaspor to dokázal.

Zdeněk Ondrášek při prvním tréninku s novými spoluhráči v Dallasu.

Global Sports

David Zíka: V Americe se nelicituje, klub má platový strop, na hráče pak nějaký budget, z něhož se musí uspokojit mateřský klub, odkud přichází, dále především hráč, a zbytek připadne jako provize zastupující agentuře a jejím obchodním partnerům. Navíc každý stát má trochu jinou legislativu a jinak daní příjmy. V Dallasu jsou daně kolem osmadvaceti procent, v New Yorku až pětačtyřicet. I to hraje v rozhodování hráčů velkou roli.

Prošli Greguš a Ondrášek bez problémů složitými imigračními podmínkami?

Filip Zíka: Oběma klukům jsme samozřejmě pomáhali s vyplňováním imigračních záležitostí. Janko byl na velvyslanectví USA v Kodani, Zdeněk v Praze. Není to jednoduché, formulář má devětatřicet stránek, v nichž se ptají na všechno, od předků, přes pohlavní choroby, kam jste chodili do školy, až po dotaz, jestli máte ambice být teroristou či jiným kriminálním živlem. Oba kluci odletěli do Států o víkendu, příští týden jim začíná příprava, která se odehrává v teple, na Floridě a v Kalifornii.

V zámoří jsou velmi populárními sporty basketbal, americký fotbal, baseball, lední hokej. Jaké je postavení obou zmíněných klubů v jejich městech?

David Zíka: V Dallasu i Minneapolisu působí i kluby z nejvyšších soutěží zmíněných sportů. V Dallasu to jsou hokejoví Stars, basketbaloví Mavericks, baseballoví Texas Rangers, americký fotbal hrají Cowboys. V Minneapolisu, hlavním městě Minnesoty, působí hokejoví Wild, basketbaloví Timberwolves, americký fotbal tu hrají Vikings a baseball tu hrají Twins. Příchozí hráče tu nevítají jenom do fotbalového klubu, ale do celé sportovní komunity, protože všichny kluby ve městě spolu úzce spolupracují. Vyměňují si pro hráče permanentky, pořádají společné akce pro fanoušky, domlouvají se na začátcích zápasů, aby si nekonkurovali a neubírali diváky. Jano už byl na zápase Timberwolves s Phoenixem. Seděl přímo u palubovky, byl nadšený. Zdeněk by měl být mimo jiné představen před hokejovým utkáním Dallas Stars přímo na ledě. Pro kluka z jihočeské vesničky Kadov to je pohádka...

The Cobra has arrived! 🐍



Welcome to DFW, Zdeněk "The Cobra" Ondrášek! #CobraTracker pic.twitter.com/t9mhhmB54J — FC Dallas (@FCDallas) 19. ledna 2019

Několikrát jste zmínili budget, který mají kluby k dispozici. Co to obnáší a jak tam vůbec vypadají hráčské smlouvy?

David Zíka: V USA je vše centralizováno do centrální kanceláře Major League Soccer, která fotbalovou soutěž řídí. Hráči tudíž nepodepisují smlouvy s kluby, ale s ní. Jen je tam uvedeno, do kterého klubu fotbalista přichází. MLS kontroluje finanční stropy i budgety klubů a hráče také platí. Do stanoveného finančního stropu se musí klub vejít se všemi hráči, z toho pak vychází i budget na posily. Když to zjednoduším, někomu musejí ubrat, aby jinému mohli přidat. Jakmile se klub s hráčem domluví na podmínkách, pošle do ústředí návrh, jaký plat mu chtějí dát. Když to MLS schválí, sama vytiskne smlouvy a s hráčem je podepíše. Fotbalisté jsou zaměstnanci MLS, nikoliv klubu, obdobně to funguje i v ostatních zmíněných soutěžích.

Filip Zíka: U nás by to znamenalo, že hráče zaměstnává a platí LFA, nikoliv kluby. MLS nejen kontroluje dodržování finančních stropů, ale fotbalistům platí i pojištění a dohlíží na plnění podmínek, včetně včasného vyplácení gáží. Kupuje jim také letenky a přispívá na nákup třeba nábytku nebo přepravy objemnějších věcí přes oceán. Ale bydlení a auto si musí hráči platit sami. Podmínky jsou stejné pro Ibrahimovice, Rooneyho, Ondráška či Greguše. Oba naši kluci mohou také po čase dostat zelené karty, takže tam po skončení kariéry mohou žít a pracovat.

Prozradíte, kolik Minnesota zaplatila za Greguše a Dallas za Ondráška, a jaké peníze si vydělají?

Pavel Zíka: Tohle je věcí klubů, toto bych nerad komentoval (dle dánských médií částka za Greguše přesáhla sedmdesát milionů korun, pozn. red.), Zdeněk však po vypršení smlouvy ve Wisle Krakov odešel do Dallasu jako volný hráč. Platově jsou na tom hráči v MLS obecně na úrovni toho, co se platí v německé bundeslize, řádově jde o milióny korun.

"Dallas really showed that they wanted me, and I wanted to come here."



What else did The Cobra say after his first preseason training session? #FCDPreseason pic.twitter.com/GMAAcEt6pT — FC Dallas (@FCDallas) 22. ledna 2019

Jak kluby řeší hráče, jako je třeba Ibrahimovic, pro které je asi platový strop nízký?

David Zíka: Je tam možnost mít hráče nad platový strop, ale i toto má svá přísná omezení a pravidla. Vše je sledováno v návaznosti na klubové budgety a jejich celkový ekonomický výhled na nejbližší ročníky. Je to podobné jako v případě NHL či dalších zámořských soutěží. Součástí systému MLS je podobně jako v hokeji i draft. Ten kompenzuje slabší týmy, které se mohou dostat k zajímavým talentům do budoucna. Součástí jsou i detailní marketingové a PR smlouvy, nicméně i ty mají svá přísná pravidla.

Kvalita Major League Soccer jde nahoru. Dělají to jen hvězdy typu Ibrahimovice, Rooneyho, Giovinca, Villy či Schweinsteigera?

David Zíka: Není to jenom o nich, Zmínění hráči jsou velké hvězdy, pomyslní „kluci z plakátu", kteří mají zvýšit popularitu soutěže v celé zemi a přilákat i mezinárodní pozornost z Evropy a Asie. Úroveň jde ale nahoru i díky spoustě kvalitních fotbalistů v nejlepším věku především z Jižní Ameriky, ale v poslední době už i Evropy, protože MLS je schopná zaujmout i hráče z předních evropských klubů. Hrají tu reprezentanti mnoha zemí, a také tu jsou ještě ti nejlepší domácí fotbalisté, reprezentanti USA, které se pravidelně zúčastní MS. Chodí sem špičkoví trenéři, koncem roku například přišli do Atlanty United Frank de Boer a do LA Galaxy Guillermo Barros Schelotto, který ještě v prosinci vedl argentinskou Bocu Juniors v ostře sledovaném finále Poháru osvoboditelů. Kvalitativně šel nahoru i management klubů a celková prezentace a komunikace soutěže. Nepůsobí tu zdaleka jenom Evropané a Jihoameričané. Dneska už mají na vysoké úrovni i skauting. Vyrostly tady nové ryze fotbalové stadiony. Návštěvnost stoupá rok od roku. Američané už se naučili i fandit, zápasy mají bouřlivou atmosféru. Soccer je v USA skutečně stále populárnější a opravdu má velkou budoucnost. A to i pro české a slovenské hráče.