Konec nadějí? Záchranáři ukončili pátrání po zmizelém fotbalistovi Salovi

"Zhodnotili jsme všechny informace, které máme k dispozici, a vzhledem k tomu, jaké záchranné vybavení bylo na palubě, jsme dospěli k těžkému rozhodnutí ukončit pátrání," konstatovali zástupci policie v oficiálním prohlášení. "Nejbližší příbuzné už jsme o tom informovali a v myšlenkách jsme v této těžké době s rodinami pilota a jeho pasažéra," uvedli.

Do pátrání se zapojili záchranáři na vodě i ze vzduchu a podle policie prohledali oblast zhruba 1700 čtverečních mil. Prověřena byla i všechna dostupná data z mobilních telefonů a satelitní záběry. Přes veškeré úsilí se ale nepodařilo najít žádnou stopu po letadle, pilotovi nebo pasažérovi. Oba muži budou dál vedeni jako pohřešovaní.

Fanoušci Cardiffu City se modlí za Emiliana Salu. Už se ho ale nejspíš nikdy neuvidí.

Rebecca Naden, Reuters

Přestože aktivní pátrání po posádce zmizelého stroje skončilo, případ dál zůstává otevřený. Všechny lodě a letadla, které se nyní budou v oblasti pohybovat, bude policie vyzývat k hledání jakýchkoli stop po letounu.

Stroj s pilotem Davidem Ibbotsonem a osmadvacetiletým fotbalistou zmizel poblíž jednoho z Normanských ostrovů nedaleko francouzského pobřeží. Argentinský útočník se byl rozloučit se spoluhráči v Nantes, odkud v sobotu přestoupil do Cardiffu za 15 milionů liber (436 milionů korun), což je nejvyšší přestupová částka v historii tohoto velšského klubu hrajícího Premier League. V pondělí se vracel zpět, aby se v úterý poprvé připojil k týmu na tréninku.

Před startem Sala vyjádřil v hlasové zprávě, kterou zveřejnila argentinská média, obavy ze špatného technického stavu letadla. "Právě jsem na palubě letadla, které vypadá, jako by se mělo rozpadnout. Pokud byste o mně neměli do hodiny a půl žádné zprávy, nevím, jestli by neměli poslat někoho, kdo by mě našel. Opravdu se bojím," uvedl Sala mimo jiné ve zvukové nahrávce.