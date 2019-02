Zeman piluje v Izraeli se spoluhráči centry. Už si zahrál proti Sivokovi

Záložník Martin Zeman přestoupil do izraelského klubu Hapoel Ra´anana v polovině ledna z Plzně. V devětadvaceti letech se po rakouském Mödlingu, slovenské Senici a švýcarském Sionu jedná už o jeho čtvrté zahraniční angažmá. V izraelské lize nastoupil do všech tří ligových zápasů. V sobotu odpoledne si zahrál proti Hapoelu Petah Tikva s Tomášem Sivokem.

„Na hřišti jsme se nepotkali, Tomáš hrál uprostřed obrany, já piloval lajnu. Domluvili jsme se, že si dáme kafíčko a Tomáš mi řekne svoje zkušenosti s životem v Izraeli a dá pár dobrých rad. Proti mně je už starousedlík (úsměv). Mám na něj připravenu spoustu otázek," říká Zeman.

V tréninku se hraje zostra

I když ještě počítá čas strávený v Izraeli spíš na dny než týdny, adaptoval se hodně rychle. „Cítím se tu velice dobře. Za dobu, co jsem tady, jsem stihl dotrénovat manko, které jsem měl v porovnání s ostatními kluky, kteří tu hrají bez přestávky. Postupně se do toho dostávám i po fotbalové stránce," libuje si. „Zatím jsem nedal gól a nepřipsal si ani žádnou asistenci, i když jsem rozjel pár akcí, po nichž jsme skórovali. Ze dvou zápasů máme čtyři body, což je dobré," dodává.

Nastupuje na levém či pravém okraji středové řady a táhne útoky po lajnách, odkud posílá centry před bránu, což je jeho silná stránka. „Tady se na centry zatím moc nehraje, spíš se kombinuje co nejblíž k bráně, a pak střílí. Už ale trénujeme náběhy do šestnáctky na moje centry. Jde jen o to, aby spoluhráči dostali do hlav, že když běžím s míčem po lajně, mají nabíhat před bránu. Já už jim tam nějaké balony pošlu," vysvětluje Zeman.

„Fotbal samotný moc jiný není. To tréninky jsou přeci jenom odlišné. Trvají něco přes hodinu a od začátku do konce jsou hodně intenzivní. Rychlá rozcvička, pak práce nejprve na malém prostoru, který se postupně zvětšuje. Všechno ve vysokém tempu, prostoje nejsou žádné," popisujel rozdíl mezi tím, na co byl zvyklý z domova a co poznal v novém působišti.

Jedna věc ho ale překvapila. „V tréninku mě překvapilo, jak ostře do sebe kluci jdou. U nás doma se nenosí, aby do sebe hráči v tréninku zajížděli. Tady jsou tvrdé zákroky na denním pořádku. Nikdo nemá úmysl spoluhráče zranit, prostě se tu takhle hraje. Když chci být stoprocentně připravený na zápas, aby mě nic nebolelo a mohl jsem podat maximální výkon, musím si při tréninku hlídat i to, aby do mne někdo zezadu neskočil a nezranil mě," přiznává.

Bezpečněji než v Evropě

Život v Izraeli se mu také zamlouvá. „Je to sice z našeho pohledu jiný svět, ale jsem v pohodě. Strach nebo nějaké obavy o bezpečnost tu vůbec nemám. Naopak. V Tel Avivu a této části Izraele je naprosto bezpečno. Nebýt médií, o žádných bojových nebo teroristických akcích bychom tu ani nevěděli. Kontroly jsou velice přísné, bezpečnost tu je prioritou, takže žiju v naprosté pohodě a lidé kolem také. Řekl bych s mírnou nadsázkou, že Evropa je v tomhle ohledu mnohem nebezpečnějším místem k životu," zdůrazňuje.

V Izraeli je zatím sám, čeká, až se vyřeší bydlení. „To je asi největší problém, který tu řeším. Vybral jsem si byt, ale musím počkat, až bude prázdný. Mělo by to být do 20. února. Zatím pendluji po hotelích. Musím třeba jít do jiného, protože v tom, kde zrovna bydlím, mají nasmlouvanou akci a na určitý termín jsou plní. Navíc hotely jsou tu dost drahé, platím si je sám. I z tohoto důvodu jsem tady sám," pravil Martin Zeman.