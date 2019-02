Valná hromada schválila vedení FAČR nakládání s příspěvky. Blahu nahradil Brímus

„Potřebujeme pokrýt náklady v období, než přijdou peníze z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jsem rád, že tato úprava prošla hladce. Považuji to za zlepšení situace ve vzájemné komunikaci ve fotbalové rodině. Vyplatilo se, že jsme předem tuto otázku prodiskutovali," řekl předseda FAČR Martin Malík. Schválena byla i úprava části stanov, týkající se rozdělování dotací, aby odpovídala platným normám ministerstva.

Náměstek ministra školství Pavel Kovář ve svém vystoupení slíbil, že finanční prostředky, zhruba 900 miliónů korun, by měl fotbal dostat do konce března. Z nich by na program Můj klub, tedy do nejnižších složek, mělo být rozděleno 380 miliónů korun, 220 milionů by mělo jít na mládež, tedy i na akademie, 67 miliónů na reprezentaci a přibližně s 272 milióny by měl hospodařit celý aparát asociace. V roce 2020 by měl sport, tedy i fotbal dostat ještě vyšší dotace.

Jak využít finance?

„Snahu ministerstva, co se týká přerozdělení peněz v rámci schválených programů, kvitujeme. V minulosti jsme přelévali prostředky z jiného programu například na talentovanou mládež. Nové rozdělení by mělo těmto přesunům zamezit. Větší finanční prostředky vítáme, ale zároveň se musíme zamyslet nad jejich využitím, které musí být efektivní a pro fotbal přínosné, například při výchově talentů, aby se náš fotbal vrátil z mezinárodního hlediska tam, kde býval," zdůraznil Malík.

Asociace bude také dál platit rozhodčí a delegáty klubům mimo první dvě nejvyšší soutěže, čímž jejich pokladnám výrazně ulehčí.

Moravská komora v rámci valné hromady zvolila novým členem výkonného výboru FAČR Pavla Brímuse, který nahradil odstoupivšího Pavla Blahu. Schváleno bylo také zvýšení členů kontrolní a revizní komise ze tří na pět.