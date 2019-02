Televizní legenda posiluje tým expertů. Na úvod vyzpovídá Šilhavého

Jednou novinkou nekončí. Televize Seznam přichází v jarní sezoně s další novinkou pro fotbalové fanoušky. Poté, co minulý týden představila novou sportovní talk show Jiná liga, hlásí nyní legendární posilu do svého týmu expertů v podobě Jaromíra Bosáka. Poprvé nastoupí do základní sestavy 16. února od 18:00 v pořadu Top Fotbal živě, ve kterém bude společně s kolegy Jindřichem Šídlem a Luďkem Mádlem rozebírat zápas Hertha Berlín – Werder Brémy. Diváci se mohou těšit i na speciálního hosta, trenéra české reprezentace Jaroslava Šilhavého.