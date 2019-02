Zlaté padáky! Mourinho vydělal jen na vyhazovech skoro dvě miliardy

Je bez práce, ale stejně je v balíku. A pořádném. Tolik peněz, kolik si vydělal fotbalový manažer Jose Mourinho jen díky předčasným vyhazovům na čtyřech štacích, nevydělá obyčejný člověk ani kdyby na světě strávil pořádnou porci životů. Anglický list The Sun spočítal, že čtyři padáky v Manchesteru United, Realu Madrid a dvakrát v Chelsea, znamenaly vyplacení na konto extravagantního Portugalce sumu 62,5 milionu liber, v přepočtu asi miliardu a 862,5 milionu korun. Neměl by si tedy Mourinho nechat přezdívat místo The Special One spíše The Happy One?