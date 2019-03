Bývalý sparťanský kapitán našel štěstí v Turecku. Měl hrát o záchranu, teď je kousek od Evropy

Užívá si. Ve fotbale i v životě. Josef Šural si angažmá v tureckém Alanyasporu nemůže vynachválit. Už se těší, až bude mít po svém boku svoji rodinu, nedávno se mu totiž narodila druhá dcera. To jediné mu chybí k úplné spokojenosti. Na dálku rovněž sleduje svůj bývalý klub – Spartu. „Z Turecka jsem pořád nadšený. Ale sleduji i kluky na Spartě, držím jim palce. S Plzní to byl krásný zápas," usmívá se spokojeně český reprezentant.

Zdá se mi to, nebo si to zatím v Turecku po všech stránkách užíváte?

Stále ve mně přetrvává prvotní nadšení. Město je úžasné, klubu se daří, tréninkové podmínky jsou na vysoké úrovni, lidé se mi snaží se vším pomáhat. Samozřejmě vím, že někteří čeští hráči mají s Tureckem negativní zkušenosti, ale v Alanyasporu tomu tak není. Užívám si to, jsem tu šťastný.

K úplné spokojenosti vám tedy chybí jen rodina. Kdy se za vámi do Turecka vydá?

Po pravdě. To je jediná věc, se kterou vnitřně bojuji. Dceru jsem naživo viděl jen první dva dny jejího života, jinak každý den přes Facetime. Takže to není vůbec jednoduché, ale když půjde vše, jak má, tak si holky přestěhuji během reprezentační přestávky sem a vše bude tak, jak má být.

Fotbalově vám to ale v Turecku zatím sedlo. Proti Kasimpase jste dal gól, poslední dvě utkání jste odehrál v základu. Jak se cítíte v tomhle směru?

Dobře. Fyzicky velmi dobře, snažím se pro to dělat maximum. A když tu není rodina, tak využívám volný čas ke zlepšování. Herně to může být ale vždycky lepší (směje se)

Vypadalo to, že jdete do týmu, který bude bojovat spíš o záchranu. Co říkáte na to, že najednou nejste daleko od evropských pohárů?

Hrajeme velmi dobře a je to podpořené i výsledky, což je vždy důležité. Máme velmi dobrého trenéra, je tu super parta. Když jsem přišel, mluvilo se tu jen o záchraně a stále nemáme v tomhle směru potřebný počet bodů. Až budeme mít o nějakých pět, šest bodů více, tak se cíle můžou měnit. Samozřejmě je příjemné pohybovat se v první polovině tabulky.

Josef Šural ze Sparty a rozhodčí Pavel Julínek během utkání v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

O místo v sestavě se musíte prát s Papissem Cissém, který jednu dobu dával hodně gólů v Premier League v dresu Newcastlu. Je druhým nejlepším střelcem ligy, to je pro vás docela konkurence, že?

Je to velmi dobrý hráč. Myslím, se vším respektem k naší lize, že takový útočník po českých trávnících neběhá, ale samozřejmě každý to může vidět jinak. Hodně těží i ze hry našich křídel a celkově ofenzivních hráčů, konkurence je tu velká, myslím tím kvalitou, ne kvantitou.

Jaký dojem na vás udělali turečtí fanoušci?

Jsou skvělí, žijí fotbalem, je vidět, jak je Alanyaspor pro celou Alanyi důležitý.

Dostal jste se do širší nominace české reprezentace, kterou čekají prestižní zápasy ve Wembley s Anglií a domácí utkání s Brazílií. To by byla pořádná výzva, že?

Samozřejmě jsem šťastný vždy, když se do reprezentace vejdu. A je jedno, jestli je to jen širší nominace, vždycky je to čest. A zápasy s Anglií a Brazílií? To jsou zápasy, o kterých sníte jako děti, takže je super, když je šance, že si sen můžete také splnit. Uvidíme, jak to dopadne.

Sledujete z Turecka i svůj bývalý klub – Spartu?

Samozřejmě! Není to úplně jednoduché, protože O2 v Turecku nefunguje, ale dělám, co se dá. Držím klukům palce, začátek chytli skvěle, hlavně výsledkově. A s Plzní to bylo krásné utkání, tedy ze strany Sparty, myslím. (směje se)