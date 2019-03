Druholigová senzace ničí slavné kluby. A tři Češi jsou u toho!

Polskem se valí fotbalová senzace. Druholigový Raków v pohárové soutěži poslal ze hry už druhé slavné jméno. Nejdříve si to odskákal Lech Poznaň a teď přišlo ještě větší šok. Ambiciozní klub vyřadil slavnou Legii Varšava a je dva zápasy od postupu do Evropské ligy. Na hřišti u toho také byli v dresu vítězů tři čeští fotbalisté Tomáš Petrášek, Petr Schwarz a Daniel Bartl. První dva z Čechů odehráli celý zápas a patřili k nejlepším. „Zapsali jsme se nesmazatelně do historie klubu, na Legii se Rakówu povedlo vyhrát poprvé," září štěstím Petrášek.

Legia je nejslavnějším polským klubem. Za posledních osm let vyhrála pohárovou soutěž hned šestkrát. „V lize mají z posledních šesti sezon pět titulů. Porazili jsme opravdu silného soupeře. Navíc jsme vyhráli zaslouženě," přesvědčuje obránce Petrášek. „Dokázali jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv," podporuje spoluhráče Schwarz.

Všem třem Čechům po závěrečném hvizdu přišel popřát další z krajanů – Adam Hloušek. Ten se musel smířit s porážkou. „Je to velký profesionál, po utkání mi pogratuloval a popřál hodně štěstí v semifinále," líčí Petrášek.

Díky úspěchu tak může Raków dál snít fotbalové sny. Tým se chce prodrat mezi polskou elitu, ještě dříve se ale může dočkat postupu do pohárové Evropy. „Je to v našich silách. V koutku duše sníme o tom, že pohár vyhrajeme a postoupíme do Evropské ligy," hlásí nadšeně Petrášek, ale jedním dechem dodává, že se tým musí soustředit vždy jen a jen na nejbližší zápas. „Máme na to, dotáhnout to až na vrchol," neskrývá ambice Schwarz.

Sebevědomí týmu je na místě, neprohrál 24 soutěžních zápasů. „Někdy porážka asi přijde, ale my se snažíme, aby naše série trvala co nejdéle," směje se Petrášek. Slibuje, že s týmem odmaká každý trénink i zápas. „Pak můžeme být dlouhodobě úspěšní," věří.

Díky úspěšnému tažení se české trio v dresu ambiciozního týmu pomalu blíží také k postupu do Ekstraklasy, nejvyšší polské soutěže. „Tam chceme jednoznačně," zazní skoro jednohlasně od Petráška se Schwarzem. „Teď už chceme i vyhrát pohár. Máme jen ty nejvyšší cíle," dodává Petrášek. Dobře ví, o čem mluví. Šéf klubu se nechal slyšet, že by do pěti let chtěl získat v Polsku mistrovský titul, takže mají Rakówští ještě na čem pracovat.