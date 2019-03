O Ronalda velmi vážně usiluje Manchester City! Jenže vše je trochu jinak

Oním Ronaldem totiž není slavný Cristiano, ale Ronaldo Camara. Ten v současné době působí v Benfice Lisabon, kde v pouhých šestnácti letech už nastupuje za výběr hráčů do devatenácti let. V lednu v lisabonském klubu podepsal smlouvu do roku 2022.

V této sezóně odehrál mimo jiného čtyři zápasy mládežnické Ligy mistrů a dal jeden gól - v zápase proti Bayernu Mnichov vstřelil v závěrečných vteřinách zápasu vyrovnávací branku na 2:2 ve věku 15 let a 10 měsíců, což z něj učinilo nejmladšího hráče, který kdy v této soutěži skóroval.

Narodil se sice v Bissau, hlavním městě Guineje-Bissau, ale má i portugalské občanství. A právě za Portugalsko také nadějný ofenzivní záložník nastupuje, konkrétně ve výběru do sedmnácti let.

Se zprávou týkající se zájmu Citizens o mladý talent přišel Evening Standard. Vlastníci úřadujícího šampiona Premier League to ale budou mít těžké. Šestnáctiletý hráč je totiž v hledáčku dalších dvou slavných klubů - zájem o jeho služby prý mají také Manchester United a Barcelona.