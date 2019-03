To byla klika! K výhře v závěru pomohl nešťastník v dresu soupeře

Prohrát takovým gólem, to bolí! A mimořádně těší na druhé straně taktéž. Fotbalisté Malajsie vyhráli v zápase kvalifikace asijského mistrovství hráčů do 23 nad Laosem šťastným gólem z 81.minuty. Do hlavní role nešťastníka se pasoval brankář Laosu. Na neuvěřitelný gól se podívejte v přiloženém videu.