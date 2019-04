Český gólman vychytal senzační výhru a teď se těší na hvězdy. Koubek chce PSG porazit

Senzace! Český brankář Tomáš Koubek se může chystat na své první velké finále v dospělém fotbale. Jeho Rennes vyhrálo v semifinále Francouzského poháru na hřišti favorizovaného Lyonu 3:2 a v brance vítězů exceloval právě Koubek. A teď se o trofej popere se slavným PSG. „Mají kvalitní tým, vyhrají titul, ale to jim nestačí," pasuje soka do pozice favorita gólman. A věří, že jeho tým má šanci uspět. „Když už jsme se do finále dostali, tak uděláme všechno pro to, abychom pohár vyhráli," hlásí.

Radost fotbalistů Rennes z postupu do finále pohárové soutěže. Na snímku se z postupu do finále proti PSG užívá i český brankář Tomáš Koubek.

Vypadá to, že vás výhra nad Lyonem hodně nabudila. Přitom jste se stejným soupeřem před pár dny v lize prohráli. Co se změnilo, že jste pohárový duel zvládli?

Pomohlo nám, že jsme si tentokrát připomínali zápas z Evropské ligy na hřišti Arsenalu, který jsme nezvládli. Probrali jsme chyby a naštěstí to tentokrát dopadlo lépe. Už v lize jsme cítili, že máme na to Lyon porazit. Sice se to nepovedlo, ale dodalo nám to sebevědomí. Lyon sice nemá takové jméno jako PSG, ale nezapomínejme, že je to jediný tým, co ve Francii letos PSG porazil. A v Lize mistrů doma remizoval s Barcelonou i s Manchesterem City. Každý zápas je jiný, ale my i díky utkáním s Arsenalem a s Betisem víme, že můžeme tyhle zápasy vyhrávat.

Do finále ale půjde jako favorit PSG. Nad Rennes dvakrát v sezoně vyhrál a úspěch se od něj víceméně očekává. Vnímáte to tak?

Za devadesát minut můžete prohrát s outsiderem i porazit super favorita jakým PSG samozřejmě je. PSG vyhraje Ligue 1, ale to jim nestačí. Určitě budou chtít vyhrát i francouzský pohár. Věřím, že velké zápasy, co jsme odehráli, nám pomohou k tomu, abychom je dokázali překvapit a porazit.

Nadšený brankář Tomáš Koubek oslavuje se spoluhráčem z Rennes postup do finále pohárové soutěže. Tam se utká se slavným PSG.

Emmanuel Foudrot, Reuters

Triumf by vás posunul do pohárové Evropy, tam ale nemáte daleko ani z francouzské ligy. Odkud je to podle vás do Evropy blíž?

Myslím, že přes finále poháru. Je to devadesát minut a v nich můžete porazit kohokoli. V tom jsou finále specifická. Ale i lize máme pořád šanci. Chybí nám sice pět bodů na páté místo, ale máme před sebou dohrávku s Nimes. A když ji zvládneme, tak to není nereálné.

Smlouvu v Rennes máte ještě na dva roky, ale krouží kolem vás zájemci z Premier League. Už víte, kde budete hrát příští sezonu?

Já jsem v Rennes šťastný. Mám radost z toho, jak se klub vyvíjí a jaké lidi tu kolem sebe mám. Servis okolo hráčů je opravdu skvělý a já mám obrovskou chuť i dále být toho součástí a ideálně prodloužit smlouvu na další roky. Ale samozřejmě jsem rád i za to, že o mě mají zájem jiné kluby, protože to znamená, že svoji práci asi dělám dobře. Moje priorita ale je zůstat v Rennes a posunout klub ještě výš. Potenciál tu je obrovský.

V klubu všechno klape a sbíráte jeden úspěch za druhým, v reprezentaci jste však pod trenérem Šilhavým zatím neodehrál ani minutu. Jak vnímáte svoji pozici?

Při prvním srazu s trenérem Šilhavým jsem zrovna nechytal v klubu, takže bylo jasné, že do branky nepůjdu. Poslední tři měsíce se cítím skvěle a věřil jsem tomu, že i s ohledem na zranění Tomáše Vaclíka, si v zápase s Brazílií zachytám. Bohužel to tak nebylo. Mrzí mě to, ale budu pracovat dál a budu čekat na další šanci. Nevím, kdy přijde, ale až přijde, tak budu připravený a o post jedničky zabojuji. Myslím, že jsme tři vyrovnaní brankáři, kteří dělají v klubu svoji práci dobře, ale chytat může jen jeden. Takže musím makat dál a věřím, že šance přijde.