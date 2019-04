Nevídaná surovost. Fotbalista kopl ležícího soupeře vší silou do břicha

Běžela 88. minuta utkání, Makassar v tu chvíli vedl 2:0. Během celého zápasu se hrálo tvrději a indonéský celek byl od 52. minuty, kdy se do šaten musel po druhé žluté kartě poroučet Abdul Rahman Sulaiman, v deseti. Ovšem to, co předvedl Jalsor Soriano, zastínilo vše, co se dosud dělo.

Hráč Kayi přikročil ke Klokovi, který zůstal ležet po předchozím střetu na trávníku, a z nepochopitelných důvodů jej vší silou kopnul do břicha. Za svůj surový zákrok samozřejmě ihned viděl červenou kartu. Není divu, že poté, co se Klok ze situace vzpamatoval a dostal se zpátky na nohy, chtěl si vše se svým protivníkem vyříkat hodně zblízka a jeho spoluhráči jej nakonec museli od Soriana odtáhnout.

Kaya nakonec v nastaveném čase přece jen z penalty alespoň upravila skóre zápasu na 1:2. Pohár AFC je určen pro kluby z asijských soutěží nižší kvality. Koná se každý rok a účastní se jej například kluby z Kuvajtu, Iráku, Jordánska nebo Sýrie.