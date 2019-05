Malík byl rád, že Morava nezablokovala financování FAČR

Moravská komora při schvalování využití dotací nejprve požádala o patnáctiminutové přerušení, po kterém chtěla do zásad pro rozdělení společných zdrojů asociace doplnit bod, že FAČR bude i nadále od třetích lig dolů pokrývat náklady na rozhodčí a delegáty. Požadavek vyvolal ostrou reakci Malíka i místopředsedy Romana Berbra.

"Mluvím k české komoře, protože na druhou stranu mi přijde zbytečné mluvit. Na výkonném výboru se dohodlo a garantovali jsme, že dva roky budeme platit rozhodčí. A teď vystoupí moravský člen, který chce, abychom garantovali rozhodčí... Máme to na třech papírech a nechápu, proč bychom to měli mít na čtvrtém," řekl Berbr.

Generální sekretář FAČR Jan Pauly a předseda FAČR Martin Malík na Valné hromadě Fotbalové asociace ČR (FAČR).

David Taneček, ČTK

Sekretář FAČR a předseda valné hromady Jan Pauly navíc delegáty na valné hromadě varoval, že pokud by nebylo rozdělení dotací schváleno, mohlo by to znamenat okamžité zablokování všech prostředků od státu a musely by být vráceny všechny peníze přidělené okresům a krajům. Navíc by nemohly být vyplaceny peníze klubům.

"Riziko určitě existovalo, protože začátek debaty byl poněkud vzrušenější," přiznal novinářům Malík. "Důležité ale je, že jsme si to s kolegy vysvětlili, a pokud nám to legislativa umožní, tak tímto způsobem budeme nadále financovat český fotbal," přidal Malík.

Předseda FAČR Martin Malík na Valné hromadě Fotbalové asociace ČR (FAČR).

David Taneček, ČTK

Podle něj šlo především o nedorozumění, protože předseda financování rozhodčích a delegátů moravské straně garantoval při nedávném jednání v Olomouci.

Moravský protinávrh byl poté po přestávce zamítnut a téměř jednohlasně byl schválen původní návrh o rozdělení dotací. "Domnívám se, že šlo o nedorozumění a nepochopení toho, jak jednotlivé věci byly zapracovány do schvalovaných materiálů," uvedl Malík.

"Víte, jak to chodí... Stačí, aby se kolegové na určité úrovni domlouvali, někdo si něco vysvětlí jinak, než to bylo v Olomouci míněno, nebo tam třeba vůbec nebyl, vede se diskuze, pak rostou obavy a šíří se to lavinově. To je poměrně běžné," přidal Malík.