Lafata po ostrém faulu skončil v nemocnici

Velice nepříjemný konec mělo pro autora 198 ligových gólů Davida Lafatu sobotní utkání 27. kola krajského přeboru v Hluboké nad Vltavou. Legendární útočník Českých Budějovic, Jablonce či Sparty opouštěl hřiště na nosítkách poté, co jej už v 11. minutě ostrým skluzem zastavil domácí obránce Karel Jonáš. Podle informací přímo z klubu má někdejší reprezentant zlomenou lýtkovou kost nad kotníkem.

„Ty jsi ale magor, vole!" obořil se bezprostředně jeden z frustrovaných příznivců hostujícího mužstva na soupeře a projevy nevole v hledišti pokračovaly, zatímco 37letý kanonýr čekal na nosítka.

„Za tohle mu nedáš kartu, jo?" ozval se fanoušek Olešníku tentokrát směrem k rozhodčímu Jiřímu Reisnerovi, který skutečně Jonášovi kartu neudělil, což potvrzuje zápis o utkání.

„Rozhodčí se v poločase omlouval, že to měl přerušit a dát kartu. Byl to faul na půlce a nikdo nemohl čekat, že to takhle blbě dopadne," zastával se sudího Lafatův spoluhráč Miroslav Grobár, který dříve hrával za mládežnické týmy Sparty.

Inkriminovaný zákrok se stal v 11. minutě utkání, na videu čas 14:10.

Pro Lafatu, jenž je s 22 góly nejlepším střelcem soutěže, tak sezona skončila o něco dříve, než počítal. Olešník, který po strkanici z 57. minuty stejně jako domácí celek dohrával v devíti, dotáhl zápas k výhře 4:0. „Bylo to derby, kdy jeden z týmů hraje o záchranu. Emoce, karty, to k tomu patří... jen to zranění zamrzí. Doufáme, že se Lafi brzy uzdraví," dodal Grobár.

Lafatův tým potvrdil své suverénní postavení v tabulce, na jejímž čele má šestnáctibodový náskok.