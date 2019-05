Za Řepkou zaklapla brána. Nastupoval s kamennou tváří beze slov

Na Řepku před branami věznice čekala zhruba dvacítka novinářů. Pětačtyřicetiletý bývalý fotbalový reprezentant nástup nijak nekomentoval.

V posledních dnech se objevily různé protichůdné informace ohledně toho, jestli neprošvihl termín určený soudem. Podle dnešních informací se do ruzyňské věznice dostavil v poslední možný den nástupu. Tedy tak, jak měl.

"Připravovat se na to asi nemusím, nejdu tam na 15, 10 nebo 5 let. Jdu tam na určitou dobu a samozřejmě chybět mi nejvíc bude Kačka (přítelkyně Kristelová), to je jasný. Je to člověk, kterej je pro mě srdcovej a je to žena mých snů. Já věřím, že to zvládnu a tímhle tím se pomyslně uzavře nějakej můj kruh. Zúčtování mýho života. Pak se vrátím a budu čistej," citoval ve dnech před nástupem trestu Řepku web Super.cz.

Bývalý obránce čelil také dvěma obžalobám kvůli neplacení výživného na děti. V Brně se zpovídal kvůli alimentům na syna z druhého manželství. Soud ho před dvěma týdny nepravomocně osvobodil. Řepka částku dodatečně uhradil, byť nižší, než jaká byla v návrhu. V Praze se obžaloba týkala výživného na syna z prvního svazku, soud ale trestní stíhání přednedávnem zastavil.