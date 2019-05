Sudí mi řekl, že zákrok na kartu to nebyl, diví se Lafata, jemuž soupeř asi ukončil kariéru

Jak ten zákrok z vašeho pohledu vypadal?

Ostrý faul v podstatě ve středovém kruhu. Zajel do mne. Nic takového jsem v tomto prostoru nečekal, u soupeřovy branky si dávám pozor. Sudí ani nepřerušil hru, nedal mu kartu. Mám zlomenou pravou lýtkovou kost nad kotníkem... Faul to byl, ty se ve fotbale stávají, ale zákrok nesmyslně ostrý. Určitě mi ale nechtěl zlomit nohu, i když derby mezi Olešníkem a Hlubokou jsou vyhrocená.

Jedná se o komplikovanou zlomeninu?

Naštěstí ne, zlomil mi to čistě, takže jsem nemusel na operaci a sešroubování, ale sádru mám na šest týdnů. Ležím doma, nohu nahoře a nemůžu vůbec nic. Hlavně ne jezdit autem, což bych potřeboval. Naštěstí mě manželka Kamila opečovává (úsměv).

Inkriminovaný zákrok se stal v 11. minutě utkání, na videu čas 14:10.

Podle videa jste po zákroku ještě vstával...

Mne to v prvním momentu ani nebolelo. Rychle jsem se snažil vstát, ale v ten okamžik jsem cítil křupnutí, jak šly kosti od sebe, noha povolila a já se zhroutil na trávník. V tu chvíli už to bolelo hrozně.

Vysvětlil vám sudí, proč zákrok nepotrestal a hned nepřerušil hru?

Vůbec ne. Zlobil jsem se na něj, když jsem ležel na trávníku a on se nade mnou sklonil. Řekl jsem mu, že mám zlomenou nohu a on mu nedá ani kartu. Sudí ale řekl, že to určitě zlomené nemám a na kartu to nebylo. Nechápu...

David Lafata v dresu Olešníku. S profesionální kariérou se již definitivně rozloučil.

Vlastimil Vacek, Právo

Vrátíte se ještě na fotbalový trávník?

Víte... Když jsem viděl na videu ten zákrok, tak si říkám, jestli mám tohle zapotřebí. S klukama z českobudějovického gymnázia, kde vedu tréninky, v Dynamu i s žáčky u nás v Dubném, mi nic nechybí.

Prý v Dynamu zvažovali, že vás osloví, abyste jim v první lize ještě pomohl...

Také jsem to slyšel, ale nebral jsem to vážně. Nikdy jsme o tomhle seriózně nemluvili. Možná v žertu. Sice jsem se udržoval v nějaké kondici, ale nevím, jestli bych byl Dynamu, byť třeba jen v některých a ne celých zápasech, něco platný... Teď už nemá cenu o tom ani přemýšlet.