Letenský Zlatan míří vysoko! Barbíny odmítala, braly ji balon a pistole

Fotbalové Spartě vyrůstá velké jméno, které začíná přerůstat domácí soutěž. Nikoli však mezi muži, kteří se poslední sezony spíš trápí. Devatenáctiletá útočnice Andrea Stašková, dvakrát po sobě vyhlášená Talentem roku, naopak vystřílela ženám Sparty double. Dvaatřiceti góly. „Oslavy byly náročný, i my holky za to umíme vzít. Vínečko, šampaňský," culí se Stašková.

Do české ligy vlétla už v patnácti letech, o rok později vstřelila premiérový gól v Lize mistrů. Teď už nastupuje v reprezentačním áčku. „Zatím jde všechno podle plánu. Dalším cílem je zahraniční angažmá, chtěla bych taky vyhrát Fotbalistku roku," podotýká sympatická černovláska.

Míč byl odmala její nejoblíbenější věcí, s fotbalem začala už ve čtyřech letech. Vedl ji k němu táta, který hrával za Znojmo. „Vodil mě s sebou na tréninky, fotbal mě chytnul. Spala jsem prý už jako malá s balonem. Nebyla jsem klasická holčička, neměla jsem barbínky, ale pistoli a míč. S klukama jsem lítala venku před barákem, mám na kontě pár promáčknutých karoserií u stojících aut. Teď už je to snad promlčený," směje se Stašková.

Fotbalistka Sparty Andrea Stašková v derby se Slavií.

K2K Sports

Tři zápasy za víkend

Za víkend zvládala tři zápasy za tři různé kluby. Přitom jejich dějiště dělilo přes 200 kilometrů. „Ve Znojmě jsem hrála za dva týmy, k tomu střídavě za Spartu. V sobotu jsem odehrála dva zápasy, v neděli ve čtyři ráno jsem upalovala na autobus do Prahy. Dopoledne jsem odehrála zápas za Spartu, po něm jsem jela zpátky na Moravu," vypráví Stašková, která až do patnácti let působila v klukovských týmech.

„Bylo to složitý ve všem. Trenér vždycky zahlásil: první se půjde osprchovat Stáša. Kluci asi nebyli nadšení. Ale přemlouvali mě, abych s nimi hrála dál," říká s úsměvem 19letá reprezentantka.

Útočnice Sparty a české reprezentace Andrea Stašková.

K2K Sports

Ve starších žácích a v dorostu občas čelila pošklebování. Někteří spoluhráči nepřekousli, že je lepší než oni. „Musela jsem poslouchat narážky, že tady nemám co dělat, že fotbal není sport pro holky. Kvůli tomu jsem fotbalu jedno období chtěla nechat. Pak jsem se ale zakousla, chtěla jsem dokázat, že budu lepší než oni. Což se mi povedlo," uvádí Stašková.

Zamíří do zahraničí?

Pokud se nestane nic mimořádného, její odchod do některého z elitních evropských klubů je otázkou času. Na zahraniční angažmá chce být co nejlíp nachystaná.

Fotbalistka Sparty a české reprezentace Andrea Stašková se svým manažerem Karolem Kiselem.

K2K Sports

„Má speciální fitness plán, spolupracuje s kondičním koučem. Její kariéra je podobná s tou Alexe Krále, také Andrea se odstěhovala brzy do Prahy, dává fotbalu všechno. Je mentálně napřed oproti vrstevnicím, umí anglicky," uvádí Karol Kisel ze společnosti K2K Sports, která Staškovou zastupuje.

Když ji má přirovnat k některému ze známých útočníků, má hned jasno. „Andrea je typem Zlatana Ibrahimovice. Je silově vybavená, má skvělé fotbalové myšlení. A dává góly ve chvílích, kdy je tým nejvíc tým potřebuje," tvrdí Kisel. Bude Stašková na podzim střílet branky nadále za Spartu nebo už v zahraničí?