Ukrajinská dvacítka si i díky videu poprvé zahraje o titul z MS

Ukrajinští a jihokorejští fotbalisté se poprvé probojovali do finále mistrovství světa hráčů do 20 let. Ukrajinci v polské Gdyni porazili 1:0 Itálii, které rozhodčí v nastaveném čase neuznal vyrovnávací gól kvůli útočnému faulu. Také korejskému týmu stačila k postupu přes Ekvádor jediná branka.