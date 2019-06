Bývalá hvězda Arsenalu promluvila o boji s depresí. Uvažovala dokonce o sebevraždě

Býval hvězdou Arsenalu, s nímž v roce 2006 dokonce postoupil do finále Ligy mistrů. Nedávno ale otevřeně promluvil o svých psychických problémech. Šestatřicetiletý bývalý reprezentant Pobřeží slonoviny během rozhovoru pro francouzskou televizi uvedl, že v minulosti dokonce uvažoval o sebevraždě.

Problémy prý začaly, když byl potrestán ročním zákazem jakékoli aktivity spojené s fotbalem. Ten dostal za to, že nezaplatil svému bývalému agentovi. Zákaz pak vedl k ukončení jeho smlouvy v Sunderlandu v březnu 2016. Bez profesionálního klubu, po rozvodu a ve špatné finančně situaci myslel fotbalista na nejhorší, že si vezme život.

Byl úplně na dně

„Někdy jsem se cítil tak, že bych se klidně zamkl ve svém pokoji na tři nebo čtyři dny," vrací se v myšlenkách v čase fotbalista. Trápily ho myšlenky, co mu vlastně v životě ještě zůstalo. Byl na dně.

V roce 2015 se vrátil z tureckého Galatasaraye do Anglie jako volný hráč, jenže jeho další kariéru zabrzdil již zmiňovaný zákaz. „Být mimo fotbalové hřiště na rok, to bylo srdcervoucí," přiznává.

Trénoval raději v noci

„Musel jsem trénovat sám a opravdu jsem se styděl, protože na mě lidé koukali jinak. Někdo by řekl: Hele, to je Eboué, finalista Ligy mistrů s Arsenalem z roku 2006! A pro ně by to bylo překvapující nebo šokující," vykládá 36letý fotbalista. „Osobně preferuji trénovat ráno, ale v té době tam trénovali jiní. Přišli by za mnou jen proto, aby se se mnou vyfotili a všude (na sociální sítě) to sdíleli. Takže jsem raději trénoval v noci," vypráví.

A jak je na tom Eboué nyní? „Ještě dnes pořád beru antidepresiva, protože je to pro mě pořád ještě dlouhá cesta. Ale doufám, že by se z toho ostatní mohli poučit," uzavírá Eboué, který má na kontě 79 startů za reprezentaci Pobřeží slonoviny.