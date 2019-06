Největší hnus! Trenér malého klubu se ozval: Na podzim se nám rozhodčí párkrát smáli

Nováček se ozval. Poměry v českém fotbale se mu nelíbí. Co na tom, že Sokol Živanice hraje jen amatérskou třetí ligu. Nechce si nechat pro sebe, s čím se v premiérové sezoně v ČFL setkal. Předseda klubu Petr Špaček se ozval už dřív a vše skončilo jeho vyloučením z FAČR. Teď přišel malý klub s dalším obviněním. Ozval se předseda klubu, své si řekl i trenér Roman Oliva. „Týden s týmem makáte, kluci chodí do práce. A pak přijdou tři ořeši a to úsilí a práci zhatí. To je největší hnus," říká Oliva.

Živanický předseda klubu šokoval vyhlášením, že před utkáním v Zápech volal údajně bývalý delegát vašim hráčům, aby vypustili zápas. Měl jste vůbec chuť do utkání jít?

Nás to tehdy namotivovalo. Kousli jsme se a šli jsme do toho s tím, že to Zápům chceme znepříjemnit. Zápas jsme vyhráli. Když vezmu utkání s Vyšehradem, odehráli jsme ho velmi dobře, ale prohráli jsme. Góly byly takové, jaké byly, když je tam osmdesát minut tlaku proti vám, tak soupeře k té výhře prostě někdo dotlačí.

Vidíte. Na první pohled to vypadalo, že jaro bylo z pohledu řízení zápasů lepší...

Na jaře to až na dvě výjimky rozhodčí vedli tak, jak měli. Ale na podzim jsme ztráceli body na základě špatně řížených utkání. Samozřejmě tam bylo i to, že jsme se po postupu museli přizpůsobit větší rychlosti, agresivitě. Na jaře už to pak z pohledu sudích bylo lepší. Bylo to dané tím, že Jirny odstoupily, o sestupijícím bylo jasno a nikdo neměl potřebu něco ovlivňovat. Uvidíme, co se bude dít teď, jestli zase někdo půjde na krev.

Myslíte tedy, že díky odstoupení Jiren bylo jaro v ČFL klidnější?

To byl základní moment. Herně jsme už na jaře také byli dál. Na podzim bylo málo času, skok byl velký. Živanice byly v divizi fotbalový mančaft, byly schopné přehrávat soupeře. Na podzim ve třetí lize to bylo jinak, i za přispění rozhodování těch některých zápasů. Myslím, že jinak by to na jaře byla mela. Takhle to bylo ohledně sestupu vyřešené. Měnila se delegace sudích, jezdili mladí rozhodčí a řídili utkání dobře. Takhle bylo jaro pohodové, šli jsme si to rozdat na hřiště bez vedlejších vlivů. Užili jsme si to snad všichni.

Jak vnímali dění v ČFL exligoví hráči ve vašem klubu. Nechtěli skončit?

Třeba Ondra Herzán je slušný kluk, má ve fotbale něco za sebou a z toho, co se dělo byl zděšenej. Byl zničený i z toho, co někdy dokáží lidé vypustit z úst. Úcta, pokora, nebylo tam nic.

Předseda Živanic mluvil i o tom, že se vašim hráčům na hřišti sudí smálí, nebo vyzývali hráče, ať si klidně stěžují. Kolikrát k takovým věcem došlo?

Na podzim se to stalo třeba šestkrát, to bylo něco strašného. Ale jak jsem říkal, na jaře tam byl neskutečný rozdíl. Jaro jsme si až na dvě výjimky všichni užili.

Věříte, že podobné zážitky, jako když třeba rozhodčí srazil vašeho hráče, už nezažijete?

Ten pan rozhodčí už ukončil kariéru. Ve třetí lize byly excesy, které mi vážně vadí. Za ty roky u fotbalu jsem na spoustu věcí zvyklý, na tohle ale ne. S týmem děláte celý týden a pak přijedou tři ořeši a veškerou práci a úsilí zhatí. To je největší hnus, jaký ve fotbale je.

Třetí ligu čekají změny, přijdou béčka ligových týmů. Pomůže to soutěži?

Jsem o tom přesvědčený, že to bude lepší. Béčka mají takovou kvalitu, že nepotřebují nic podobného, k čemu docházelo. Budou mít tak široké kádry, že vás třeba normálně přehrají a nebudou potřebovat tyhle věci, ke kterým docházelo.