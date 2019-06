Nejšílenější gól roku. Smál se mu i střelec

Jestli se některý z fanoušků opozdil, mohl litovat, protože přišel o neskutečný gól. Zambie se prosadila hned z první útočné akce. Patson Daka unikl po levém křídle, jenže se dostal do nulového úhlu, a tak aspoň poslal trochu krkolomně centr před branku. Marocký obránce ve snaze odvrátit nebezpečí hlavou trefil tyč vlastní branky. Balon se pak biliárově odrazil do nohy stojícího Musondy a zamířil do sítě, aniž by obránce Zambie vyvinul snahu zakončovat.

Když mu pak přiběhli spoluhráči gratulovat ke gólu, měl střelec pusu od ucha k uchu. Zambie nakonec vyhrála 3:2, a před Africkým pohárem národů pokazila jednomu z favoritů náladu. Sama se přitom na turnaj nekvalifikovala.