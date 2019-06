Nemehlo! Nešikovná rána do nosu rozesmála celý tým

Prásk! To byl direkt. Pravačka mířila přesně a na tréninku fotbalové Argentiny bylo hodně veselo. O zábavu se postarala svou nešikovností útočnice Milagros Mendezová, když se během jedné z her na tréninku trefila míčem sama do obličeje. Myslíte, že ji spoluhráčky litovaly? Ani náhodou, začaly se šíleně smát tomu, jaké je jejich spoluhráčka nemehlo.