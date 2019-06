Copa América v Brazílii má problémy s návštěvností

Brazilský fotbalový reprezentant Philippe Coutinho střílí branku do sítě Bolívie v zahajovacím utkání Copy Américy 2019.

Turnaj začal pátečním zápasem domácí Brazílie proti Bolívii, na který sice na stadion Morumbi v Sao Paulu přišlo 46 tisíc lidí, ale dalších 22 tisíc sedaček zůstalo prázdných. Utkání, jež skončilo výhrou favorita 3:0, bylo přitom původně ohlášeno jako vyprodané.

Zklamání přinesly i další zápasy. V sobotu sledovalo jen 11 tisíc diváků bezbrankovou remízu mezi Peru a Venezuelou na šedesátitisícovém stadionu v Porto Alegre a na Argentinu Lionela Messiho proti Kolumbii zavítalo na stadion s kapacitou 50 tisíc míst v Salvadoru zhruba 35 tisíc lidí. Také tento duel, který Kolumbie vyhrála 2:0, měl být vyprodán.

Fotbalový turnaj Copa América se v Brazílii potýká s nezájmem fanoušků.

Victor R. Caivano, ČTK/AP

V tomto kontextu ani nepřekvapila dvacetitisícová návštěva na slavném stadionu Maracaná pro 87 tisíc lidí na nedělní zápas Paraguay - Katar. Podle agentury AP nebyl plný ani stadion v Belo Horizonte na duel Uruguaye s Ekvádorem.

"Dělá nám to starosti, samozřejmě nás to trápí. Ale myslím, že se to v průběhu turnaje zlepší," uvedl prezident pořádající organizace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

Někteří fotbalisté uvedli, že atmosféra při zápasech je místy tak komorní, že bez problémů slyší pokyny trenérů od postranní čáry.

Uruguayec Matias Vecino a Ekvádorec Enner Valencia v akci během turnaje Copa America. Šampionát se zatím potýká s nezájmem fanoušků.

Victor R. Caivano, ČTK/AP

Podle médií není na vině slabší návštěvnosti nezájem Brazilců o fotbal, ale ceny vstupenek. Nejlevnější stojí v přepočtu 30 dolarů (téměř 700 korun), což je zhruba dvakrát víc než na domácí ligové zápasy.

Ekonomická situace v zemi je navíc mnohem horší než v roce 2014, kdy Brazílie hostila mistrovství světa. Minimální měsíční mzda v největší jihoamerické zemi je 256 dolarů (5800 korun) a registrováno je více než 13 milionů nezaměstnaných.