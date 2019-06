Hraje v kategorii dvanáctiletých. Fotbalista Sevilly vzrůstem výrazně převyšuje své vrstevníky

To snad není možné, co to je za obra? Vždyť je mu teprve dvanáct let. Mladý fotbalista šokoval celé Španělsko svým vzrůstem, měří totiž 175 centimetrů a výrazně převyšuje své vrstevníky. Zájem o hráče na sociálních sítích byl obrovský a ještě narostl ve chvíli, kdy klub umístil na Instagram fotografie z pátečního utkání kategorie do dvanácti let. Ibrahima Sow na nich nad ostatními hráči doslova ční jako stožár.