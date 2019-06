Dal gól, pak zažil horor! Noha zlověstně visela, fotbalista jen nevěřícně zíral

V mžiku a hodně drsně pro něj skončilo údobí, kdy mu vše báječně vycházelo. Na ME fotbalistů do 21 let dal ofenzivní záložník Hannes Wolf za Rakousko vedoucí gól proti Srbům, v kapse už před tím měl novou pětiletou smlouvu s bundesligovým RB Lipsko, kam přestoupil ze Salcburku, ale kvůli děsivému zranění, které následovalo při úvodním vystoupení na šampionátu v Itálii, si hned tak nezahraje.