Fotbalistky USA nastřílely ve skupině na MS osmnáct gólů

Na šampionátech vyhrály Američanky osmý zápas za sebou a mají na dosah rekordní sérii Norska, které na turnajích v letech 1995 a 1999 zvítězilo desetkrát v řadě. V osmifinále narazí tým USA na Španělsko, Švédky budou hrát s Kanadou.

Thajky, které vstoupily do MS třináctigólovým debaklem s USA, překonaly nelichotivý rekord Argentiny z roku 2007 v počtu obdržených branek v základní skupině. Po dnešní prohře 0:2 s Chile se součet gólů v jejich síti zastavil na dvaceti. A byl by ještě vyšší, kdyby Laraová v 86. minutě proměnila pokutový kop, který mohl Chilanky poslat do play off.

Skupinu E vyhrály nizozemské mistryně Evropy, které v duelu dosud stoprocentně úspěšných týmů porazily Kanadu 2:1. Osmifinále se hraje od soboty do úterý.

Mistrovství světa fotbalistek ve Francii: Skupina E: Kamerun - Nový Zéland 2:1 (0:0) Nizozemsko - Kanada 2:1 (0:0)

Konečná tabulka 1. Nizozemsko 3 3 0 0 6:2 9 2. Kanada 3 2 0 1 4:2 6 3. Kamerun 3 1 0 2 3:5 3 4. Nový Zéland 3 0 0 3 1:5 0

Skupina F: Švédsko - USA 0:2 (0:1) Thajsko - Chile 0:2 (0:0)