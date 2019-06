Rumunská jednadvacítka vyhrála přestřelku s Anglií i díky Hagimu

I ve svém druhém utkání na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let rumunský tým nastřílel čtyři góly a postaral se o další překvapení výhrou 4:2 nad Anglií. Všechny branky padly při přestřelce v závěrečné čtvrthodině. Mezi střelce se zapsal i syn rumunské legendy Gheorge Hagiho Ianis, který skóroval také v úvodním utkání při vítězství 4:1 nad Chorvatskem.

Rumunský fotbalista George Puskas (vpravo) a Angličan Fikayo Tomori v utkání ME do 21 let.

Alessio Tarpini, ČTK/AP