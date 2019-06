Revoluce ve fotbale. Juniorky Slavie, Sparta a Plzně vtrhnou do nové ČFL, zájem má televize

Revoluce v české fotbale je tady. Tedy alespoň, co se týče amatérských soutěží. Největší novinky hlásí Česká fotbalová liga, tedy třetí nejvyšší soutěž. Ta místo osmnácti účastníků bude mít dvě skupiny po šestnácti týmech a objeví se v ní i béčka celků z nejvyšší soutěže. „Důvod je jediný, konec Juniorské ligy," objasnil Jan Hořejší, vedoucí sekretář Řídící komise soutěží pro Čechy. Ve hře je i možnost, že by zápasy rezerv ligových klubů mohla vysílat televize.

Do České fotbalové ligy se vracejí rezervní týmy ligových celků.

V České fotbalové lize nezůstal kámen na kameni. Do nového ročníku se nepřihlásily Litoměřicko, Radotín a Dobrovice, už během minulé sezony odstoupily Jirny. Proto se do třetí ligy dostalo více nováčků z divize. Týmy byly rozděleny do dvou 16členných skupin a fanoušci se mohou těšit například i na 22 pražských derby během sezony. Ve skupině A na sebe narazí béčka elitního tria české nejvyšší soutěže, tedy juniorky Slavie, Plzně a Sparty.

„Hraje se o jedno postupové místo, vítězové obou skupin si tak na konci soutěže zahrají o postup systémem doma – venku," prozradil Martin Drobný, místopředseda Řidící komise soutěží pro Čechy. Co se týče sestupů, vzhledem ke třem českým divizím budou padat tři týmy.

Rezerva Viktorie Plzeň si zahraje v ČFL i proti béčkům Sparty a Slavie, tedy největších klubových rivalů.

FC Viktoria Plzeň

Pokud fanoušci nemají placené televizní kanály, tak si nejvyšší fotbalové soutěže na obrazovách zrovna moc neužijí. Teď je ve hře senzační novina, na obrazovkách by se mohla objevit třetiligová utkání v podání béček známých klubů. „Asociace jedná s rakouským investorem, o ty zápasy je zájem," potvrdil informaci na losovacím aktivu soutěží pro Čechy Drobný.

Nižší fotbalové soutěže, tedy obě skupiny ČFL a tři české divize odstartují o víkendu 10. a 11. srpna. Už 3. srpna je na programu předkolo MOL Cupu, kde se bude hrát hned třicet utkání.