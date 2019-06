Kanaďané deklasovali outsidera a doplnili Mexiko ve čtvrtfinále

Mexičtí fotbalisté ani ve třetím utkání na Zlatém poháru neztratili bod a po vítězství 3:2 nad Martinikem postoupili do čtvrtfinále z prvního místa ve skupině A. Spolu s nimi se do play off prostříleli Kanaďané, kteří deklasovali 7:0 Kubu. Hattrick v utkání s outsiderem zkompletovali Lucas Cavallini a Jonathan David, který je s pěti góly nejlepším střelcem turnaje.