Bránu nikdo netrefil! Po plichtě jdou dál oba. Domácí Italové mohou jen skřípat zuby

Nastalo očekávané. Dělba bodů, postup obou zúčastněných. Semifinále ME fotbalistů do 21 let nemine Rumuny a Francouze, kteří se v posledním utkání ve skupině rozešli smírně 0:0. Tak, jak to oběma vyhovuje a oba se sedmi získanými body posouvá dál. Rumunsko jako vítěze skupiny, Francii jako nejlepší tým z druhých míst ze tří základních skupin. S nimi jdou dál Španělé a Němci. Ze hry jsou domácí Italové.