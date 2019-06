Krev a pláč rumunské fanynky. Očekávanou remízu na hřišti provázely nepokoje v hledišti

Nepokoje vystřídaly podivný průběh duelu. Rumunský reprezentační výběr mladíků remizoval v pondělí na mistrovství Evropy do 21 let v italské Ceseně s Francií 0:0. Plichta, která oběma týmům přinesla postup do semifinále turnaje, se tak trochu čekala. Poklidnému průběhu zápasu bez jediné střely na bránu však neodpovídalo dění v hledišti. Po utkání došlo k divokým střetům, mladá fanynka Rumunů díky nim skončila s krvavým zraněním.