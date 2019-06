Curacao nečekaně postoupilo na Zlatém poháru do čtvrtfinále

Fotbalisté Curacaa vybojovali na mistrovství Severní a Střední Ameriky gólem v nastavení remízu 1:1 s Jamajkou, což jim nakonec stačilo k překvapivému postupu do čtvrtfinále. Salvador, který před závěrečnými zápasy skupiny C držel druhé postupové místo za Jamajkou, totiž utrpěl debakl 0:4 od Hondurasu a o skóre do vyřazovacích bojů neprošel.