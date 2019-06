Slavia na úvod přípravy vyhořela, nestačila na nováčka z Českých Budějovic

V pozdním čelákovickém odpoledni panovalo při přípravě Slavie s Jihočechy až hrůzné vedro. Rtuť teploměru atakovala čtyřicítku, a i když se hrálo oproti původnímu plánu o půldruhé hodiny později, nebylo to na výstavně nachystaném trávníku k vydržení.

Takovému Součkovi, který svou pětiměsíční ratolest provezl po trávníku v kočárku, bylo po týdnu stráveném v lázeňských Poděbradech alespoň jakž takž přijatelně. Coufalovi s rodinným pokladem v náručí také.

Fotbalisté Českých Budějovic se radují z branky

Vlastimil Vacek, Právo

Dopoledne jim totiž trenéři naordinovali výklus, takže v Čelákovicích dostali volno a mohli se uchýlit do stínu stromů lemujících hřiště.

Zmrhal a Král s nimi, takže ani oni se v zápase s Jihočechy potit nemuseli. Zato autogramů rozdali ve stínu lípy bezpočet a společného focení s fanoušky si užili ještě víc. A přitom takový Souček své malé zlato pohoupal v kočárku.

Tomáš Souček v zápase proti Českým Budějovicím nenastoupil

Vlastimil Vacek, Právo

První ránu nachystal Ledecký

A samozřejmě se podivoval, jak odvážně a sebevědomě proti jeho spoluhráčům České Budějovice vyrukovaly. Vedoucí branka, kterou vstřelil už po jednadvaceti minutách Ledecký po akci nové akvizice Schranze, jim samozřejmě pomohla, takže naznačovaly, že v novém ligovém ročníku startujícím už 12. července by nemusely být jen do počtu. Zvlášť když těsně před přestávkou přidal rutinér Kladrubský z penalty druhou branku.

„Potřebovali jsme být v pohybu, jenže nohy neposlouchaly. Budějky vstoupily do utkání lépe a my se už nedokázali do zápasu dostat," přiznával Stanislav Tecl vracející se po dlouhém zranění do základní sestavy červenobílých. „Cítím to na sobě, připadám si hodně utavený. Hlava by chtěla, ale stejně jsem všude o dva kroky později."

Nastoupil Hovorka i Holeš

Slavia, která do první půle nasadila z nových posil jen Hovorku přicházejícího z Jablonce, po změně stran sestavu důkladně prostřídala. Zahrála si další jablonecká akvizice Holeš, nastoupil bahrajnský útočník Hilál, ale třeba i Traoré, Olayinka a spol., ale ani to nepomohlo.

V přípravném utkání proti Českým Budějovicím se představila i nová posila Slavie Hilál

Vlastimil Vacek, Právo

Ba nic platné nebylo ani to, že si Hovorka s Holešem vyměnili kapitánskou pásku, aby pochopitelně za tuto poctu zaplatili do hráčské kasy...

Ligový mistr první a jedinou domácí přípravu prohrál, a v dalších duelech hraných už v zahraničí s bratislavským Slovanem, Austrií Vídeň a trnavským Spartakem se proto bude muset snažit o napravení reputace.

Přípravný zápas Slavia - České Budějovice 0:2 Branky: 21. Ledecký, 42. Kladrubský Slavia: I. poločas: Kovář - Frydrych, Kúdela, Hovorka, Zelený - Van Buren, Hromada, Hušbauer, Zmrhal - Tecl, Škoda. II. poločas: Markovič - Holeš, Hovorka, Chaluš, Zelený - Traoré, Ševčík - Baluta, Langhamer, Olayinka - Hilál. Trenér: Trpišovský. Č. Budějovice: Staněk - Čolič (57. Mareček), Talovierov, Novák, Kladrubský - Javorek (46. Kulhánek), Havelka (57. Čavoš) - Schranz (46. Martan), Provod, Mršič (57. Táborský) - Ledecký (46. Ayong). Trenér: Horejš.

Jablonec v přípravě opět vyhrál, Opava podlehla druholigistovi

Fotbalisté Jablonce vyhráli v rámci letní přípravy i třetí zápas, druholigové Pardubice porazili s přehledem 4:1. Slovácko zdolalo bosenského mistra FK Sarajevo 2:0, naopak Opava prohrála s polským druholigovým Jastrzebie 1:2.

Za Jablonec poprvé nastoupil obránce Libor Holík, kterému dal Zlín svolení trénovat se Severočechy, i když transfer ještě není definitivně uzavřen. Jednadvacetiletý bek zažil skvělou premiéru a v 36. minutě si připsal gól na 2:0.

"Hrálo se v obrovském horku, byla to opravdu extrémní teplota. Vstřelili jsme čtyři branky, přesto v utkání nedostatky byly," uvedl pro klubový web jablonecký asistent trenéra Zdeněk Klucký.

Výhru slaví i Slovácko

Dobrou formu v přípravě si udržuje Slovácko, které překvapivě porazilo bosenského mistra. Jednou trefou k vítězství nad Sarajevem přispěla i čerstvá útočná posila Pavel Dvořák.

Opava podlehla pátému týmu uplynulé sezony druhé polské ligy Jastrzebie 1:2 po inkasovaných gólech v druhé půli. "První poločas byl celkem slušný, akorát nám chybělo, abychom proměnili i další šance. Ve druhé půli jsme byli v obraně nekompaktní, soupeři jsme nabídli spoustu prostoru a směrem dopředu jsme si v podstatě nic nevytvořili. Pořád je to pro nás ale hlavně o zkoušení hráčů," řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

Olomouc si poradila s Hradcem

Olomouc udolala druholigový Hradec Králové 1:0 gólem až v 85. minutě, kdy se trefil Jiří Texl. Teplice proti Bischofswerdě ze čtvrté německé ligy zvítězily 4:1, přičemž všechny góly padly už v první půli. Karviná naopak prohrála na hřišti polského ligisty Górniku Zabrze 1:2.

"V první půlce jsme měli daleko lepší držení míče a několik příležitostí. Škoda zbytečné penalty po ztrátě na půlce hřiště, ale to se stává. I v takovém počasí jsme ale odehráli kvalitní utkání. Plno věcí se mi líbilo, ovšem byly tam i jiné, na kterých musíme určitě zapracovat. I tento zápas mi hodně ukázal," řekl karvinský trenér František Straka.