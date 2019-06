Chilané jsou po rozstřelu na Copě América dál ve hře o obhajobu

Chilané dali v Sao Paulu dva góly v normální hrací době, ale oba jim neuznal videorozhodčí. V prvním poločase se kvůli ofsajdu přihrávajícího Alexise Sáncheze předčasně radoval Charles Aránguiz, po změně stran skóroval Arturo Vidal po předchozí ruce Guillerma Maripána.

Smutným hrdinou rozstřelu byl Kolumbijec William Tesillo, který v poslední sérii poslal míč vedle. Sánchez se pak nezmýlil a zařídil postup Chilanů, kteří rovněž obě poslední finále turnaje vyhráli po bezbrankovém utkání v rozstřelu. V obou případech byla jejich soupeřem Argentina.

"Penalty jsou vždy víc v rukou Boha než v nohách hráčů. Byla to krutá porážka, ale pro Kolumbii to byl krok před. Kolumbijští fanoušci mají důvod být pyšní, naše výkonnost jde nahoru," konstatoval trenér Kolumbie Carlos Queiroz. Jeho tým na turnaji až do penaltového rozstřelu ani jednou neinkasoval.