Gabriel Jesus na Copě América odčinil neúspěch z MS

Brazílie si v nedělním finále poradila 3:1 s Peru, Copu América ovládla poprvé od roku 2007 a dala zapomenout na loňské vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství světa s Belgií. "Nevidím to tak, že bych se teď vykoupil," řekl Jesus, který k triumfu nad Peru přispěl gólem a asistencí.

"Ale díky mistrovství světa jsem se toho hodně naučil, psychicky jsem zesílil a také jsem v City hodně pracoval," přidal útočník Manchesteru City, který finále nedohrál. V 70. minutě byl po druhé žluté kartě za stavu 2:1 vyloučen a při odchodu ze hřiště naštvaně strčil do monitorů videorozhodčího.

Gabriel Jesus (vpravo) v souboji s Miguelem Angelem Traucem z Peru během finálového duelu na Copě América.

Silvia Izquierdo, ČTK/AP

"Musím se omluvit, bylo to zbytečné. Ještě se pořád mám co učit," dodal. "Nikomu jsem sice neublížil, ale mohl jsem někoho ohrozit. Trochu jsem to přehnal," řekl dvaadvacetiletý Jesus, který nejprve připravil úvodní gól zápasu pro Evertona a po vyrovnávací penaltě Paola Guerrera v nastavení první půle vrátil Brazílii vedení.

Úspěšný šampionát má za sebou také brazilský kapitán Dani Alves, který získal 40. trofej v kariéře a navíc byl vyhlášen nejlepším hráčem mistrovství. Šestatřicetiletý obránce doufá, že si výkony řekl o nové angažmá, protože mu nedávno skončila smlouva s Paris St. Germain.

"Teď už si asi za reprezentaci moc nezahraji, když nemám klub. Mohli byste mi nějaký najít?" žertoval bývalý hráč Sevilly, Barcelony nebo Juventusu. "Někoho možná moje výkony překvapily, ale mě ne. Když respektujete svou práci a staráte se o sebe, tak je snadné se udržovat ve formě," dodal.