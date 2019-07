Hagiho syn bude hrát s Hrošovským za Genk

Syn rumunské fotbalové legendy Gheorghe Hagiho Ianis bude hrát za belgický Genk. S klubem, do kterého před pár dny přestoupil z Plzně slovenský záložník Patrik Hrošovský, podepsal dvacetiletý rumunský reprezentant smlouvu na pět let.

O Hagiho se zajímaly také Spartak Moskva, Sevilla či Barcelona, jejíž dres oblékal jeho otec. Nakonec mladý útočník či záložník zamířil do Genku, který za něj zaplatí osm milionů eur (téměř 205 milionů korun).

Jeho dosavadní klub Viitorul Constanta podle rumunských médií obdrží 5,6 milionu eur a zbytek připadne Fiorentině, kde hráč působil v letech 2016 až 2018.

Football: Belgian champions Genk sign son of Hagi https://t.co/PaECzydORM pic.twitter.com/WZPebqe8Zz — Reuters Top News (@Reuters) 13. července 2019

Zájem o Hagiho vzrostl po červnovém mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Itálii, kde výbornými výkony pomohl rumunskému týmu do semifinále. V seniorské reprezentaci má na kontě pět zápasů.

S Genkem, který získal belgický titul, si Hagi zahraje i Ligu mistrů.