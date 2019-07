Do Prahy přijíždějí zahraniční rozhodčí, budou pískat také zápasy Slavie a Sparty na mládežnickém turnaji

Již posedmé se v Praze na CEE Cupu představí zahraniční rozhodčí zastupovaní organizací REFEX. Do Prahy tak přijedou arbitři z Maďarska, Německa, Velké Británie a Dánska. Již dříve jsme na mezinárodním turnaji hráčů do 19 let mohli sledovat talentované rozhodčí až z Islandu nebo Gibraltaru.