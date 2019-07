Arogantní hvězdy ignorují fanoušky! Čínská média tepou anglického giganta

Manchester City je v Asii terčem kritiky. Čínská státní média označila úřadujícího anglického mistra za neuctivého a arogantního a klub obviňují, že do asijské země jel jen pro peníze. Informoval o tom server Mirror.

Terčem kritiky jsou Citizens zejména za svůj postoj k čínským fanouškům. Pep Guardiola a jeho tým se údajně nezapojoval do interakce s nimi ani zdaleka tolik jako další anglické kluby na turnaji, Wolverhampton, West Ham a Newcastle. Měli také diskriminovat čínská média.

S kritikou ale nesouhlasí manažer City Pep Guardiola. Podle něj mají tvrzení „k realitě hodně daleko".

„Nesouhlasím s tím a není to pravda," řekl pro BBC Sport. „Nechápu, co ti lidé říkají - možná je nějaký novinář trochu naštvaný, nevím, proč," dodal Španěl, který si pobyt v Asii pochvaloval. „Byli jsme připravení udělat, o co nás lidé žádali," uzavřel.