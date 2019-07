Objeví se nový Hložek? Sparťanští talenti uspěli v těžké konkurenci

Fotbalisté sparťanské devatenáctky postoupili až do finále CEE Cupu, pražského turnaje hráčů do 19 let. V úterý od 18:00 tak budou v Ďolíčku bojovat o trofej. Svěřenci Jana Kopáňka se přitom museli popasovat s velmi náročnou zahraniční konkurencí v podobě elitních akademií ve svých zemích, vedle prohry s Šachtarem Doněck však zdolali Besiktas a Dinamo Záhřeb. Pro Pražany je také silnou motivací příběh Adama Hložka. Současný stálý člen základní sestavy sparťanského A-mužstva se na turnaji představil před rokem, v mezinárodní konkurenci předvedl velmi vyspělé výkony a ještě do konce kalendářního roku se dočkal debutu v prvním týmu.